Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tout proche de frapper un grand coup avec Milik !

Publié le 18 janvier 2021 à 8h15 par B.C.

Désireux de mettre la main sur Arkadiusz Milik, l’OM serait proche du but. De nouvelles discussions devraient avoir lieu ce lundi avec le Napoli, et un dernier obstacle serait à lever avant la finalisation de l’opération.

Après Pol Lirola, Arkadiusz Milik sera-t-il le prochain renfort hivernal de l’Olympique de Marseille ? Pablo Longoria s’active pour boucler la venue de l’attaquant polonais du Napoli. Ce dimanche, le directeur sportif du club italien a confirmé au micro de DAZN l’avancée des négociations sans pour autant donner d’indications sur l’issue de celles-ci : « Il y a une négociation en cours avec le club. Nous travaillons, nous verrons qui aura le plus de patience. Est-ce une menace ? Non. Il y a une excellente relation avec lequel nous travaillons et aussi avec Milik. Nous évaluons certaines choses. » Alors que l’OM disposerait déjà d’un accord de principe avec Arkadiusz Milik, le club phocéen serait proche du but avec le Napoli selon les informations divulguées par RMC ce dimanche, permettant la venue de l’attaquant de 26 ans sous la forme d’un prêt avec option d’achat fixée à 8M€ + 3.5M€ de bonus en fonction des résultats sportifs marseillais, mais il resterait un détail important à régler.

Le pourcentage à la revente, l'unique obstacle du dossier Milik ?