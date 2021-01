Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria devrait boucler un dossier brûlant !

Publié le 17 janvier 2021 à 16h45 par Th.B.

Dans les prochaines heures, l’OM pourrait trouver un terrain d’entente final avec le Napoli pour le prêt d’Arkadiusz Milik qui résulterait sur une option d’achat obligatoire.

Et si l’OM parvenait rapidement à mettre la main sur un nouvel attaquant comme demandé cet hiver par André Villas-Boas ? Après qu’une multitude de noms aient été liés à l’Olympique de Marseille, l’heureux élu devrait finalement être Arkadiusz Milik, au placard à Naples où il ne figure même pas dans la liste du club pour la Serie A. Comme le journaliste de Sky Sport Gianluca Di Marzio l’a révélé ce dimanche, l’OM et le Napoli se rapprocheraient d’un accord dans le dossier Arkadiusz Milik. Un prêt de 18 mois avec obligation d’achat pour une indemnité finale de 8M€ +3M€ de bonus serait concoctée par Pablo Longoria. Le directeur du football de l’OM entrerait dans la phase finale du dossier du grand attaquant selon Simone Rovera.

L’opération Milik bouclée dans les 72h ?