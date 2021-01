Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se précise pour ce dossier brûlant !

Publié le 17 janvier 2021 à 23h45 par La rédaction

L’OM semble toucher au but dans la quête de son attaquant de pointe. Pablo Longoria donne tout pour arracher Arkadiusz Milik au Napoli. Si le club italien a fait une contre-proposition à la dernière tentative du club phocéen, Marseille est très vite revenu à la charge, augmentant le montant de son offre.

Pablo Longoria ne veut rien lâcher sur ce mercato hivernal. Le directeur sportif de l’OM donne tout pour dégoter à André Villas-Boas le meilleur attaquant disponible sur le marché des transferts. S’il a déjà exploré plusieurs pistes (Laborde, Delort, Mateta, Aboubakar), l’Espagnol serait très proche de conclure une très bonne affaire. En effet, la direction phocéenne s’est positionnée sur le cas d’Arkadiusz Milik. Le Polonais est écarté par Gennaro Gattuso depuis le début de la saison à Naples, pas une seule minute de jouée avec le club italien. En fin de contrat cet été, sa situation a très vite interpellé l’OM, qui s’est rapidement renseigné sur le joueur. Après plusieurs offres refusées, le montant du transfert n’étant pas assez haut, Marseille serait sur le point de toucher au but. Ayant déjà obtenu un accord avec le joueur autour d’un contrat allant jusqu’en 2025 et un salaire avoisinant les 4,5M€ par an, il ne manque plus qu’un point d’entente entre les deux équipes.

9M€ plus 5 autres bonus, dont un pourcentage à la revente