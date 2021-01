Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau rebondissement dans le dossier Milik ?

Publié le 17 janvier 2021 à 18h10 par La rédaction

À la recherche d’un attaquant de pointe pour venir concurrencer Dario Benedetto, l’OM s’active sur plusieurs pistes. L’une des plus chaudes s’avère être celle menant à Arkadiusz Milik. La direction phocéenne a déjà fait plusieurs offres, mais Naples serait de plus en plus exigeant envers le pensionnaire de Ligue 1.

L’OM serait sur le point de boucler un dossier très important. En quête de renfort offensif, surtout en pointe de l’attaque, le directeur sportif de l'OM, Pablo Longoria, a activé ses réseaux et exploré de nombreuses pistes pour dégoter le meilleur numéro 9 possible à André Villas-Boas. Parmi elles, on pouvait retrouver les noms de Gaëtan Laborde, Andy Delort, Jean-Philippe Mateta... Mais un joueur aurait plus retenu l’attention du Head of Football espagnol que les autres : Arkadiusz Milik. Écarté par Gennaro Gattuso depuis le début de saison, le Polonais n’a pas joué le moindre match en club sur l’exercice 2020-2021 pour le moment. En fin de contrat cet été, l’attaquant de 26 ans chercherait une porte de sortie, et semblerait intéressé à l’idée de débarquer sur la Canebière. L’OM n’a pas hésité bien longtemps et aurait même formulé quelques offres. Le club phocéen aurait proposé une indemnité de transfert s’élevant à 8M€ avec un bonus de 30 % à la revente. Mais le Napoli trouverait ceci insuffisant.

Naples demande plus, malgré l’accord entre Milik et l’OM