Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Lirola, Longoria va boucler sa deuxième recrue hivernale !

Publié le 17 janvier 2021 à 20h45 par H.G.

Alors que l’OM est sur les traces d’Arkadiusz Milik pour renforcer son secteur offensif cet hiver, la piste menant à l’attaquant polonais serait entrée dans sa phase finale.

L’OM va-t-il enfin recruter son avant-centre tant attendu ? Si les Phocéens pensaient y être parvenu l’été dernier en enrôlant Luis Henrique, ils ont finalement réalisé avoir commis une erreur de casting puisque le Brésilien n’a pas les qualités requises pour évoluer en numéro 9. Par conséquent, le dossier du recrutement d’un attaquant a été rouvert cet hiver et, après avoir travaillé sur plusieurs pistes, c’est désormais le nom d’Arkadiusz Milik qui tient la corde. Le Polonais n’entre pas dans les plans de Gennaro Gattuso au Napoli à six mois du terme de son contrat, chose qui offre à l’OM une fenêtre de tir idéale dans le dossier.

L’OM et le Napoli finaliseraient les derniers détails !