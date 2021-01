Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria aurait bouclé un gros renfort à 13M€ !

Publié le 18 janvier 2021 à 10h45 par T.M.

Pour l’OM, le feuilleton de l’attaquant toucherait vraisemblablement à sa fin. En effet, Pablo Longoria aurait enfin trouvé un accord avec Naples pour le transfert d’Arkadiusz Milik.

Après avoir bouclé le prêt de Pol Lirola, l’OM était à la recherche d’une deuxième recrue très attendue durant ce mercato hivernal. En effet, pour André Villas-Boas, l’arrivée d’un nouvel attaquant était primordiale. Et pour les Phocéens, la priorité avait été identifiée à Naples en la personne d’Arkadiusz Milik. Le Polonais ne joue pas avec Gattuso et pourrait donc venir résoudre les problèmes de l’OM. Pour cela, depuis plusieurs jours, Pablo Longoria discute avec la direction napolitaine pour tenter de trouver un accord. Et si les positions étaient éloignées au début, elles auraient fini par se rejoindre.

Une opération à 13M€ ?