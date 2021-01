Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle indication de taille sur l’avenir de Neymar !

Publié le 18 janvier 2021 à 13h15 par B.C.

Désireux de quitter le PSG à l’été 2019, Neymar a changé radicalement de position. D’ailleurs, l’international auriverde fait aujourd’hui le maximum pour briller dans la capitale…

C’est une image que l’on aurait difficilement imaginée il y a un peu plus d’une année. Après avoir remporté le Trophée des Champions face à l’OM (2-1) mercredi, Neymar célébrait avec le sourire cette victoire, n’hésitant pas à mordiller l’écusson du club sur son maillot. « Ici c’est Paris ! (...) En France il n’y en a qu’une (équipe), regardez ici (l’écusson du PSG) », criait d’ailleurs l’attaquant brésilien à la caméra. Comme vous l’a révélé le10sport.com dès l’été dernier, Neymar est désormais épanoui dans la capitale alors que son contrat court jusqu’en juin 2022 avec le PSG. Une prolongation est donc plus que jamais d’actualité, et les dernières déclarations de la journaliste brésilienne Isabela Pagliari vont dans ce sens.

« Neymar est heureux au PSG, il faut des efforts… »