Mercato - OM : L’annonce troublante de Villas-Boas sur le feuilleton Milik !

Publié le 18 janvier 2021 à 14h15 par B.C.

Annoncé avec insistance vers l’OM ces dernières heures, Arkadiusz Milik pourrait être le nouvel attaquant tant recherché par le club phocéen. Cependant, André Villas-Boas a tenu à mettre les choses au clair.

À la recherche d’un attaquant dans ce mercato hivernal, l’OM s’active pour s’attacher les services d’Arkadiusz Milik. Le Polonais ne joue plus au Napoli, à six mois de la fin de son contrat, et verrait d’un bon oeil son arrivée dans la cité phocéenne afin d’avoir une chance de disputer l’Euro. Milik pourrait débarquer sous la forme d’un transfert sec ou d’un prêt avec option d’achat, avec une prolongation au Napoli au préalable, estimé à 8M€ + 5M€ de bonus. Alors que son arrivée semble en bonne voie, André Villas-Boas a indiqué ce lundi que rien n’était encore bouclé dans ce dossier.

« Milik, peut-être dans les prochains jours… Je ne sais pas si on peut le faire »