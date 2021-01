Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’arrivée de Milik ne fait pas encore l’unanimité…

Publié le 18 janvier 2021 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé de plus en plus proche d’un arrivée à l’OM, Arkadiusz Milik devrait donc être le prochain buteur d’André Villas-Boas. Et les anciens attaquants du club phocéen ne sont pas tous convaincus par l’utilité de ce renfort qui va représenter une certaine charge sur le plan financier…

Arkadiusz Milik (26 ans) à l’OM, ça brûle ! Selon les dernières révélations de la presse italienne ce lundi matin, Pablo Longoria aurait trouvé un accord avec Naples sur les bases d’un transfert de 8M€ pour 5M€ de bonus, et le feuilleton devrait donc toucher à sa fin dans les prochaines heures. À noter que le buteur polonais devrait toucher un imposant salaire brut de 4M€ par an à l’OM, alors que la tendance semblait plutôt à un dégraissage cet hiver comme l’avait réclamé Frank McCourt. Du coup, certains observateurs privilégiés se montrent très mitigés sur ce recrutement d’Arkadiusz Milik.

« S’il vient, il fera la différence… »

D’anciens buteurs emblématiques de l’OM ont livré leur point de vue ce lundi dans les colonnes de La Provence sur l’arrivée du joueur de Naples, à commencer par Jean-Pierre Papin : « Il répondrait à un réel besoin. On voit bien que son profil manque en ce moment à l’OM... Valère (Germain), par exemple, est un bon joueur, mais il est fait pour tourner autour d’un "9" dans un système à deux attaquants. Or, l’OM évolue en 4-3-3 ». Même son de cloche chez Fabrizio Ravanelli, ancien attaquant italien de l’OM : « C’est un grand !S’il vient, il fera la différence tout de suite, surtout dans les vingt derniers mètres. Il est très fort, il voit le but. C’est le joueur parfait pour l’OM. Il a beaucoup de qualités, frappe du droit, du gauche, tire les coups francs... Il est aussi très bon de la tête. Il évolue à Naples, une ville passionnée qui vit le football de la même manière que Marseille, où c’est également très chaud. Quand on connait déjà̀ un tel contexte, c’est évidemment plus facile ensuite de s’adapter ». Et enfin, Marcel Dib se montre également confiant sur l’arrivée de Milik : « Quand on voit le manque d’efficacité́ devant, c’est sûr qu’il faut un attaquant. C’est un joueur de très haut niveau européen, il n’y a pas de doute. Mais vu le manque de confiance aujourd’hui, ce ne sera pas évident... On dirait une équipe essoufflée, au bout du rouleau », a-t-il indiqué. Mais ce dossier représente également un risque pour l’OM sur le plan financier…

« Qu’est-ce qu’ils veulent faire ? Couler le club ' »