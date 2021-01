Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La porte est ouverte avec cet attaquant de Ligue 1 !

Publié le 18 janvier 2021 à 4h45 par T.M.

Alors que l’OM avance pour Arkadiusz Milik, il existerait également une possibilité de recruter Andy Delort.

Du côté de l’OM, on toucherait visiblement au but en ce qui concerne la quête d’un attaquant. En effet, pour satisfaire les besoins d’André Villas-Boas, Pablo Longoria toucherait actuellement au but avec Arkadiusz Milik. Si cela négocie toujours avec Naples, les positions se rapprocheraient et un accord pourrait prochainement être trouvé. L’OM tiendrait donc enfin son attaquant après avoir étudié différentes pistes. Le nom d’Andy Delort avait notamment été évoqué. Et pour le buteur de Montpellier, il existe visiblement une chance de le recruter.

« Je ne peux pas le confirmer à 100% »