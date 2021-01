Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un favori se dégage pour Florian Thauvin !

Publié le 18 janvier 2021 à 16h45 par A.D.

Après la piètre prestation de l'OM face à Nimes, Jacques-Henri Eyraud aurait mis un énorme coup de pression à ses joueurs et en particulier à ceux qui, à l'instar de Florian Thauvin, seront en fin de contrat le 30 juin. Alors que l'attaquant français se rapprocherait de plus en plus d'un départ, le Milan AC serait actuellement en pole position pour le récupérer avec une offre de contrat de près de 2,8M€ annuels.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Florian Thauvin serait de plus en plus incertain. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant de l'OM serait encore loin d'une prolongation et pourrait partir librement et gratuitement lors du prochain mercato estival. Alors que les hommes d'André Villas-Boas sont passés totalement à côté de leur match face à Nimes (défaite 1-2), Jacques-Henri Eyraud serait sorti de ses gonds et aurait lancé un ultimatum à ses joueurs en fin de contrat, dont Florian Thauvin. « Vous devez arrêter de vous faire des films sur vos prochains contrats surtout après avoir joué comme hier (samedi). Vous avez 48h pour aller voir le coach ou Pablo et dire si vous comptez rester professionnels jusqu'au bout. Sinon, vous aurez 13 jours pour trouver un club » , aurait pesté le président de l'OM selon l' AFP .

Le Milan AC en pole pour Florian Thauvin ?