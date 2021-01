Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une future vente déjà planifiée par Leonardo et Pochettino ?

Publié le 18 janvier 2021 à 19h15 par T.M.

Révélé sous les ordres de Thomas Tuchel, Colin Dagba n’a toutefois jamais réellement gagné sa place au PSG. Et alors que le latéral droit est aujourd’hui en concurrence avec Alessandro Florenzi, son avenir pourrait s’écrire loin de la capitale.

Au PSG, on sait également faire de la post-formation. En effet, arrivé en provenance de l’US Bologne CO, le latéral droit a gravi les derniers échelons en jeune sous le maillot parisien. Et désormais, c’est avec le groupe pro que le joueur 22 ans apparait. Lancé dans le grand bain lors du Trophée des Champions 2018, Dagba a notamment profité de la confiance accordée par Thomas Tuchel pour gratter du temps de jeu en Ligue 1 pour au final jouer régulièrement avec le PSG. Et si le départ de Thomas Meunier aurait pu être une chance pour lui de s’imposer comme le latéral titulaire du club de la capitale, cela n’a pas été le cas. En effet, chez les champions de France, Leonardo ne semble pas être un grand fan de Colin Dagba, le considérant un peu faible pour le haut niveau. C’est ainsi que lors du dernier mercato estival, le directeur sportif du PSG est allé chercher Alessandro Florenzi à l’AS Rome.

La fin entre Dagba et le PSG ?

Prêté avec option d’achat, Alessandro Florenzi pourrait rester à terme au PSG. En revanche, pour Colin Dagba, cela pourrait bien se compliquer. En effet, le Français ne peut plus compter sur Thomas Tuchel, remercié. Alors qu’il faut désormais gagner des points auprès de Mauricio Pochettino, cela pourrait ne rien changer pour le prochain mercato estival. En effet, selon les différents échos, le PSG se serait d’ores et déjà mis en quête d’un nouvel arrière. En Espagne, il a été annoncé que Pochettino avait coché le nom d’Emerson, actuellement prêté par le FC Barcelone au Betis Séville, pour renforcer son couloir droit. Et en Italie, il est annoncé que le profil d’Hector Bellerin (Arsenal) serait toujours ciblé. Cela pourrait donc sentir mauvais pour Colin Dagba, qui pourrait être vendu afin également de faire entrer de l’argent dans les caisses du PSG.