Foot - Mercato - Milan AC

Mercato - Milan AC : Arrivée imminente d'un joueur de Chelsea ?

Publié le 17 janvier 2021 à 17h25 par La rédaction

En quête de renfort défensif, l’AC Milan serait sur le point de boucler un dossier au poste de défenseur central. Un temps sur Mohamed Simakan, les Rossoneri se sont rabattus sur Fikayo Tomori. Le joueur de Chelsea devrait arriver en prêt d’ici quelques jours.

L’AC Milan est sur le point de refermer un autre de leur dossier. Après l’arrivée de Soualiho Meité sous forme de prêt, et celle très probable de Mario Mandzukic pour jouer les doublures de Zlatan Ibrahimovic, ce serait un nouveau joueur défensif qui devrait rejoindre les Rossoneri, à la recherche d’un défenseur central, le club milanais s’était positionné sur Mohamed Simakan. Mais à cause d’une blessure au genou, les espoirs du Strasbourgeois de rejoindre la Lombardie ont été réduits à néant. Milan s’est orienté sur leur plan B, à savoir Fikayo Tomori. Très peu utilisé par Frank Lampard depuis l’arrivée de Thiago Silva à Chelsea (4 matchs toutes compétitions confondues), l’Anglais chercherait un nouveau club pour regagner en temps de jeu. Le technicien du club londonien lui avait même ouvert la porte à un départ. Et le joueur de 23 ans devrait rebondir au Milan AC. Selon Fabrizio Romano, journaliste pour Sky Sport notamment, les deux clubs ont trouvé un accord autour d’un prêt avec option d’achat à hauteur de 30M€. Tomori devrait s’envoler pour l’Italie dans les prochains jours, histoire de passer sa visite médicale et finaliser la transaction.