Mercato - PSG : Messi, Neymar, Mbappé… Les annonces tonitruantes de Leonardo !

Publié le 18 janvier 2021 à 16h30 par Bernard Colas

Dans un entretien à paraître ce mardi dans les colonnes de France Football, Leonardo brise le silence sur l’intérêt du PSG pour Lionel Messi et les prolongations de contrat de Kylian Mbappé et Neymar.

Comme à chaque mercato estival, le PSG risque de faire parler de lui dans quelques mois, et ce malgré la crise du Covid-19 qui bouleverse le monde du football. Il faut dire que le club de la capitale est impliqué dans certains des dossiers les plus chauds du marché. L’été prochain, Kylian Mbappé et Neymar n’auront plus qu’un an de contrat et seront ainsi à un tournant : prolonger ou partir. Neymar est heureux dans la capitale comme vous l’a révélé le10sport.com, et un nouveau bail semble clairement à l’ordre du jour pour lui, à la différence de Kylian Mbappé. L’international tricolore est la grande priorité du Real Madrid et continue de faire la sourde oreille aux approches de sa direction pour renouveler. Alors que Nasser Al-Khelaïfi avait affiché sa confiance concernant l’avenir de ses deux stars au début du mois de décembre, Leonardo met aujourd'hui la pression.

« Neymar et Mbappé ? Resteront ceux qui veulent vraiment rester »

Dans un entretien à paraître ce mardi dans France Football , le directeur sportif du club parisien se montre ferme pour l'avenir de Neymar et Kylian Mbappé : « J'espère qu'ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux (...) Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens. On n'est pas à les supplier : «S'il te plaît, reste.» C'est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester. On échange régulièrement et j'ai de bonnes sensations sur ces deux dossiers-là », a indiqué l’Italo-brésilien.

Leonardo confirme l’intérêt du PSG pour Messi