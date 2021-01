Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Leonardo sur le licenciement de Thomas Tuchel !

Publié le 18 janvier 2021 à 14h30 par T.M.

Le 29 décembre dernier, le PSG officialisait sa grande décision en remerciant Thomas Tuchel, qui était sur le banc de touche depuis 2 ans et demi déjà. Un choix fort de la part des champions de France sur lequel est revenu Leonardo.

Durant la trêve hivernale, le PSG a décidé d’entamer un nouveau chapitre. En effet, le club de la capitale a fait un choix fort en remplaçant Thomas Tuchel par Mauricio Pochettino. Alors qu’il était quasiment acté que l’Allemand s’en irait à la fin de la saison, une fois que son contrat aurait expiré, la direction parisienne a finalement pris les devants en se séparant de Thomas Tuchel dès le mois de décembre. Une décision incroyable qui a pris tout le monde de court, y compris le clan Tuchel. En effet, dernièrement, Zsolt Löw, adjoint de l’Allemand, expliquait : « Ai-je été surpris ? Oui et non. Nous avons été surpris car le 23 décembre, après une victoire 4-0 contre Strasbourg, Leonardo nous a invités pour nous dire qu’il ne continuerait pas à travailler avec Thomas ».

« On n'a pas changé de coach pour faire les beaux »

Comment le PSG en est arrivé à se séparer de Thomas Tuchel à 6 mois de la fin de son contrat ? A l’occasion d’un entretien à paraitre pour France Football , le directeur sportif parisien est revenu sur le licenciement de l’Allemand, expliquant les raisons de ce choix. « On savait, et il (Tuchel) savait, que ce serait difficile de renouveler son contrat à la fin de la saison... Mais là, nous avons décidé d'anticiper un peu. (...) On n'a pas changé de coach pour faire les beaux. (...) Je ne pense pas que ça pouvait être une surprise pour Tuchel. Ce n'était pas la première fois que l'on parlait ensemble de la situation. Peut-être qu'il ne me comprenait plus », a alors expliqué Leonardo.

Ça n’a pas été fait « sur un coup de tête » !