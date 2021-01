Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un premier renfort XXL bouclé cette semaine par Leonardo ?

Publié le 18 janvier 2021 à 9h45 par B.C.

Comme révélé par le10sport.com, Dele Alli est la priorité de Mauricio Pochettino en ce mercato hivernal. Malgré la volonté de Tottenham de ne pas se séparer de son joueur, Leonardo devrait s’activer dans les prochains jours pour boucler ce dossier.

Le PSG s’est montré en difficulté dans ce début de saison. Proche d’une élimination historique dès les phases de poules de la Ligue des Champions, le club de la capitale a également été secoué en Championnat, incitant l’état-major parisien à réagir. Thomas Tuchel a été démis de ses fonctions et Mauricio Pochettino a été choisi pour lui succéder. Désormais, du renfort est attendu au PSG, et comme vous l’a révélé le10sport.com, l’Argentin souhaite principalement mettre la main sur Dele Alli, un joueur qu’il connaît très bien pour l’avoir eu sous ses ordres à Tottenham. Chez les Spurs , on compte toutefois sur l’international anglais, même si ce dernier ne rentre pas dans les plans de José Mourinho, pas de quoi décourager pour autant Leonardo.

Semaine décisive pour Dele Alli ?