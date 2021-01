Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino et Leonardo savent quoi faire pour Lionel Messi !

Publié le 18 janvier 2021 à 5h30 par T.M.

Au PSG, on rêve notamment de Lionel Messi. Et pour convaincre la star du FC Barcelone, la clé pourrait d’ores et déjà être connue.

Alors que le flou persiste concernant la date de la tenue des élections présidentielles au FC Barcelone, l’incertitude devrait donc continuer à planer concernant l’avenir de Lionel Messi. En effet, tant que le club catalan ne connaitra pas son nouvel homme fort, l’Argentin ne prendra aucune décision. La question est donc de savoir qui sera élu entre Joan Laporta, Victor Font ou Toni Freixa. Le vainqueur aura ainsi la lourde de tâche de négocier la prolongation de Messi et ainsi éviter un départ de ce dernier. Une catastrophe dont voudrait profiter notamment le PSG et avec Mauricio Pochettino, le club de la capitale aurait déjà un argument de taille. Mais cela pourrait ne pas s’arrêter là.

Agüero puis Messi ?