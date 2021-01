Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est dans l’embarras pour la grande priorité de Pochettino !

Publié le 17 janvier 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier

Alors que Mauricio Pochettino aimerait grandement recruter Dele Alli au Paris Saint-Germain, le club de la capitale se heurterait toujours à la volonté de Tottenham de ne pas laisser partir son international anglais cet hiver.

Officiellement intronisé entraîneur du PSG il y a un peu plus de deux semaines, Mauricio Pochettino prend petit à petit ses marques au sein du club de la capitale. Le technicien argentin cherche en effet à installer sa patte dans le jeu parisien et, dans cette optique, quoi de mieux que bâtir un effectif à son image ? Cela passe donc par une renforcement de son groupe au cours de cette fenêtre hivernale des transferts, et sa grande priorité dans cette perspective se nomme Dele Alli. Comme le10sport.com vous l’a révélé, le joueur de Tottenham est la grande priorité de Mauricio Pochettino, lui qui a déjà travaillé avec lui du temps où il entraînait les Spurs . Ainsi, l’international anglais pourrait avoir l’occasion de se relancer au PSG à six mois de l’Euro.

Le PSG ne lâche rien pour Dele Alli, mais...

Toutefois, encore faudra-t-il convaincre Tottenham de laisser partir Dele Alli dans les jours à venir. Et c’est justement là que le bât blesserait pour les pensionnaires du Parc des Princes. En effet, bien que José Mourinho ne lui accorde par un temps de jeu conséquent, l’écurie londonienne ne verrait pas forcément d’un bon oeil l’idée d’un départ de Dele Alli cet hiver puisqu’elle souhaiterait avoir un effectif large pour la seconde partie de saison 2020/2021. Une tendance une nouvelle fois confirmée ce dimanche par Fabrizio Romano, le journaliste italien de Sky Sport assurant que le dossier Dele Alli n’a aucunement bougé dernièrement. Tottenham n’ouvrirait toujours pas la porte à un départ de son joueur, et ce alors qu’il n’était même pas présent sur la feuille de match des Spurs ce dimanche contre Sheffield United (victoire 3-1 des hommes de José Mourinho). Néanmoins, Dele Alli continuerait de pousser en coulisses afin de rejoindre le PSG, tandis que le club de la capitale n’aurait toujours pas rompu le contact et ne souhaiterait pas lâcher l’affaire.

« La question est de savoir si je laisse partir Dele sans avoir un joueur en échange »