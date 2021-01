Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne lâche rien pour cette priorité de Pochettino !

Publié le 17 janvier 2021 à 15h15 par A.D.

A peine arrivé sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino veut s'attacher les services de Dele Alli. Pour le joueur de Tottenham, Leonardo ferait d'ailleurs le forcing, mais tomber d'accord avec les Spurs ne sera pas une mince affaire.

Pour remplacer Thomas Tuchel, la direction du PSG a décidé de faire confiance à Mauricio Pochettino. Alors qu'il prend peu à peu ses marques à Paris, le coach argentin veut déjà frapper fort lors du mercato hivernal. Dans cette optique, l'ancien de Tottenham a réclamé Dele Alli à Leonardo. Comme le10sport vous l'a révélé en exclusivité, le milieu offensif des Spurs est même une priorité de Mauricio Pochettino et ce dernier l'a fait savoir à la direction du PSG lorsqu'il négociait son arrivée. Pour satisfaire les désirs de son nouvel entraineur, le club de la capitale ne ménagerait pas ses efforts et ferait tout son possible pour boucler le recrutement de Dele Alli cet hiver.

Leonardo joue son va-tout pour Dele Alli