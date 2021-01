Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse vente de l’OM relancée par José Mourinho ?

Publié le 17 janvier 2021 à 15h10 par La rédaction

Du côté de l'OM, le prochain à partir pourrait se nommer Morgan Sanson. Courtisé en Premier League, le milieu de terrain serait notamment dans les petits papiers de José Mourinho.

Recruté par l'OM en provenance de Montpellier en janvier 2017, Morgan Sanson pourrait quitter la cité phocéenne quatre ans après son arrivée. Alors que son contrat avec Marseille prend fin en juin 2022, le milieu de terrain de 26 ans pourrait ne pas être retenu en cas d'offre conséquente cet hiver. Morgan Sanson intéresserait justement plusieurs équipes de Premier League et l'une d'elle pourrait passer à l'action très prochainement...

Les Spurs dans le coup ?