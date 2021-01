Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça s'agite en coulisse pour Morgan Sanson !

Publié le 17 janvier 2021 à 10h10 par D.M.

L’OM pourrait se séparer cet hiver de Morgan Sanson, courtisé par de nombreux clubs à l’instar d’Aston Villa ou de West Ham. Newcastle aurait également coché le nom du milieu de terrain, mais préfèrerait attendre le prochain mercato estival pour passer à l’action.

Après Kevin Strootman, l’OM pourrait se séparer d’un autre milieu de terrain lors de ce mercato hivernal. Sous contrat jusqu’en 2022, Morgan Sanson pourrait bien quitter Marseille dans les prochains jours comme l’a laissé entendre ce samedi André Villas-Boas : « On va voir, le mercato est ouvert. Sanson est un joueur qui est bien coté en Angleterre, mais on n’a pas reçu d’offre officielle, sauf si c’est arrivé pendant le match. Il intéresse le football anglais, par ses caractéristiques. C'est possible qu'il se passe quelque chose ». Et le joueur de 28 ans pourrait bien se rendre en Angleterre où il figurerait sur les tablettes de nombreuses équipes.

Newcastle intéressé par Sanson, mais...