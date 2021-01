Mercato - PSG : Dele Alli, Eriksen... Un jeu de chaises musicales favorable à Pochettino ?

Foot - Mercato - PSG

Tout juste arrivé sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino s'intéresse de près à Dele Alli et à Christian Eriksen. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le technicien argentin a une préférence pour le milieu offensif britannique et en a même fait une priorité en vue du mercato hivernal avant sa signature. Et si toutes les planètes venaient à s'aligner, le PSG récupérerait Dele Alli, tandis que Tottenham rapatrierait Christian Eriksen pour pallier le départ de l'Anglais.

Pour combler le départ de Thomas Tuchel, remercié, la direction du PSG a décidé de faire confiance à Mauricio Pochettino. Alors qu'il (re)prend ses marques dans le club de la capitale, le coach argentin avait déjà dressé son plan de vol pour le mercato hivernal avant sa signature. Comme le10sport vous l'a révélé en exclusivité, Mauricio Pochettino a fait de Dele Alli une priorité et l'a annoncé à la direction du PSG lors des négociations pour son arrivée. Alors qu'il voudrait mettre le paquet sur le milieu offensif de Tottenham cet hiver, le nouveau coach du PSG s'intéresse également à Christian Eriksen, mais il a une nette préférence pour Dele Alli. Et si Mauricio Pochettino venait à obtenir gain de cause pour l'international anglais, son deuxième choix pourrait remplacer ce dernier à Tottenham.

Selon les informations de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter , Tottenham se préparerait déjà à un départ de Dele Alli. Alors que son milieu offensif britannique pourrait rejoindre le PSG, José Mourinho aurait déjà déniché son successeur. En effet, en cas de départ de Dele Alli vers Paris, le coach des Spurs voudrait s'attacher les services de Christian Eriksen pour le remplacer. Toutefois, le Special One n'envisagerait qu'un prêt pour le rapatriement de l'international danois. Alors que l'Inter serait ouvert à un départ de Christian Eriksen, Tottenham pourrait toutefois avoir des difficultés à boucler ce dossier car le salaire du joueur serait trop élevé.

