Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour le recrutement de Pochettino !

Publié le 17 janvier 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Désireux de retrouver Christian Eriksen cet hiver au PSG, Mauricio Pochettino pourrait finalement avoir du mal remplir cet objectif avec la rude concurrence de Tottenham…

Interrogé vendredi en conférence de presse sur le mercato hivernal du PSG, Mauricio Pochettino a une nouvelle fois botté en touche : « La vérité c'est que l'on n'a pas eu le temps de penser à cela. On est arrivé depuis 13 jours et on n'a déjà pas eu le temps de dormir plus de trois ou quatre heures. C'est Leonardo qui travaille, nous on discute et on parle avec lui. Il n'y a rien à communiquer à la presse ». Pourtant, il est annoncé que l’entraîneur argentin du PSG aimerait retrouver Dele Alli et Christian Eriksen, ses deux anciens protégés de Tottenham. Mais cela risque d’être compliqué pour l’international danois…

Tottenham veut faire revenir Eriksen

Comme l’a indiqué le journaliste Fabrizio Romano samedi, José Mourinho pourrait bien faire capoter les plans du PSG puisqu’il souhaite, lui aussi, relancer Christian Eriksen cet hiver en le faisant revenir à Tottenham. Reste donc à savoir si Mauricio Pochettino sera effectivement contraint de tirer un trait sur ce dossier.