Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un proche de Moise Kean lâche une grosse indication sur sa situation !

Publié le 16 janvier 2021 à 20h45 par La rédaction

Arrivé en prêt cet été, Moïse Kean a parfaitement réussi son intégration au PSG en profitant notamment de la blessure de Mauro Icardi. Abdoulaye Bamba, latéral droit d’Angers et ami proche de Moïse Kean, a tenu à justifier cet excellent début de saison.

Moïse Kean semble comblé depuis son arrivée au PSG cet été. Prêté par Everton, l’Italien s’épanouit dans la capitale française. Auteur d’un magnifique début de saison (13 buts et une passe décisive en 23 rencontres), le joueur de 20 ans est très loin du niveau qu’il affichait lors de son passage chez les Toffees . Arraché à la Juventus par Carlo Ancelotti contre 27,5M€, Kean ne s’est jamais imposé comme un titulaire indiscutable chez le pensionnaire de Premier League, ce qui a conduit à son arrivée en Ligue 1. Grand espoir du football italien, l’ancien de la Vieille Dame semble avoir retrouvé toutes ses sensations au PSG. Des performances expliquées par un bien-être qui fait toute la différence.

« Au PSG, il reprend du plaisir »