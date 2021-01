Foot - PSG

PSG : Mauro Icardi, Moise Kean… Mauricio Pochettino envoie un message clair !

Publié le 16 janvier 2021 à 0h15 par H.G.

Alors que Moise Kean et Mauro Icardi sont désormais tous deux à la disposition de Mauricio Pochettino, l’entraîneur du PSG s’est exprimé sur la concurrence entre les deux hommes.

Depuis le début de saison, Moise Kean faisait cavalier seul à la pointe de l’attaque du PSG. Et pour cause, Mauro Icardi s’est blessé à deux reprises et a donc été éloigné des terrains pendant une large partie de la première partie de l’exercice 2020/2021. Seulement voilà, l’Argentin a enfin effectué son grand retour à la compétition contre Brest il y a une semaine, avant d’enchainer comme titulaire ce mercredi contre l’OM pour le compte du Trophée des Champions (victoire 2-1 du PSG). Ainsi, Mauricio Pochettino a désormais ses deux attaquants à disposition.

« Il y a une concurrence saine entre les deux »