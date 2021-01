Foot - PSG

PSG : Barcelone, PSG… Neymar envoie un message fort sur sa carrière !

Publié le 15 janvier 2021 à 19h15 par D.M.

Alors que son avenir suscite de nombreuses interrogations, Neymar est revenu sur sa carrière et a dévoilé ses meilleurs souvenirs.

Agé seulement de 28 ans, Neymar continue de faire parler de lui et de susciter des réactions diverses dans son pays natal et en Europe. Après avoir été formé à Santos, celui qui était considéré alors comme « le futur Pelé » donnait un coup d’accélérateur à sa carrière en rejoignant le FC Barcelone en 2013. Il restera quatre ans en Catalogne et remportera de nombreux titres sous le maillot blaugrana . Puis en 2017, Neymar donnait un nouveau tournant à sa carrière en s’engageant avec le PSG. Sous contrat jusqu’en 2022, l’attaquant brésilien se plait à Paris comme le 10 Sport vous l’avait révélé en juillet dernier et serait prêt à prolonger son contrat avec le club parisien.

« J'ai accompli beaucoup de choses dans ma carrière qui ont rendu ma famille et moi incroyablement heureux »