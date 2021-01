Foot - PSG

PSG/OM - Clash : Kamara calme clairement Thauvin !

Publié le 15 janvier 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que Florian Thauvin assure que l'OM rattrape son retour face au PSG, Boubacar Kamara se montre beaucoup plus lucide sur la situation.

Après la défaite de l'OM contre le PSG lors du Trophée des Champions (1-2), Florian Thauvin s'est toutefois montré satisfait, constatant que le club phocéen réduisait l'écart avec le club parisien : « C’est une défaite forcément rageante. On a quand même fait un bon match. Habituellement, on est tous derrière. Là, on les a bien embêtés, on les a bien gênés à la relance. On marque un but dans le jeu, on prend un penalty qui fait mal... Le positif, c’est que plus les années passent, plus on leur tient tête. On a gagné en septembre, aujourd’hui, on n’a pas réussi à le faire, mais on progresse ». Un avis que ne partage pas réellement Boubacar Kamara.

L'OM se rapproche du PSG ? Kamara pas d'accord avec Thauvin