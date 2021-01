Foot - PSG

PSG - Polémique : Avion, bus… Le LOSC tacle sèchement le PSG !

Publié le 14 janvier 2021 à 16h45 par T.M.

En marge du Trophée des Champions, une polémique a éclaté à propos du déplacement du PSG à Lens en avion. Et suite aux explications du club de la capitale, le LOSC a tenu à apporter ses vérités.

Ce mercredi, le PSG a remporté le Trophée des Champions face à l’OM (2-1). Alors que tout le monde s’est ensuite concentré sur le clash entre Neymar et Alvaro Gonzalez sur les réseaux sociaux, une autre polémique a émaillé cette rencontre, visant surtout le club de la capitale. En effet, alors que la rencontre se disputait à Lens, le PSG a fait le voyage à l’aller en jet privé. De quoi susciter la colère de certains, qui, pour des raisons écologiques, auraient préféré que les Parisiens utilisent le bus. A ces accusations, le PSG avait alors répondu pour RMC : « Beaucoup de clubs font ça, est-ce que les Lillois viennent à Paris en bus ou en avion quand ils jouent à Paris ? ».

« Nous on veille à ne pas réchauffer la planète »