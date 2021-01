Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle mise au point pour l’avenir d’Eriksen !

Publié le 18 janvier 2021 à 7h15 par H.G.

Alors que Mauricio Pochettino ne serait pas opposé à l’idée de voir Christian Eriksen arriver au PSG, le club de la capitale ne semble pas avoir la moindre marge de manœuvre dans ce dossier dans la mesure où l’Inter a une nouvelle fois fermé la porte à un départ du Danois cet hiver.

Officiellement arrivé au PSG il y a un peu plus de deux semaines, Mauricio Pochettino a une grande priorité de recrutement, et celle-ci se nomme Dele Alli comme le10sport.com vous l’a révélé. Seulement voilà, nous vous avions alors précisé que l’entraineur argentin ne serait pas non plus fermé à l’idée d’une arrivée de Christian Eriksen dans ses rangs, même si le Danois évoluant à l’Inter n’est pas sa cible prioritaire pour ce mercato hivernal du PSG. Cependant, si un départ de la Lombardie semblait envisageable au premier abord pour l’ancien joueur de Tottenham, la donne s’est progressivement inversée. En effet, initialement ouverts à se séparer de leur milieu offensif, les Nerazzurri ont peu à peu fermé la porte à ce scénario. Et ce dimanche, en marge du choc de Serie A entre l’Inter et la Juventus, Beppe Marotta a une nouvelle fois confirmé cette tendance.

« Il y a de nombreuses chances que nous continuions ainsi »