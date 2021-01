Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La première vente hivernale de Longoria déjà identifiée ?

Publié le 18 janvier 2021 à 6h15 par Th.B.

N’étant plus un titulaire indiscutable d’André Villas-Boas, Morgan Sanson pourrait quitter l’OM cet hiver, d’autant plus que sa cote en Angleterre est plutôt importante.

Et si l’aventure de Morgan Sanson touchait à sa fin à Marseille ? Sous contrat jusqu’en juin 2022, le milieu de terrain français a la cote en Angleterre. Le10sport.com vous révélait en exclusivité en décembre dernier qu’un club anglais se positionnait sur son dossier. Ces dernières heures, les formations de Premier League se bousculeraient pour accueillir le Français. Hormis l’intérêt d’Aston Villa révélé samedi, Arsenal, Newcastle, Wolverhampton ou encore West Ham seraient dans le coup pour Sanson. Et au vu des témoignages de Pablo Longoria et d’André Villas-Boas, la porte n’est pas fermée pour un transfert de Morgan Sanson.

Longoria et Villas-Boas donnent le ton pour Sanson