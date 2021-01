Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme sortie du clan Eyraud sur Diego Costa !

Publié le 17 janvier 2021 à 10h45 par T.M.

Ces derniers jours, le nom de Diego Costa a été associé à l’OM. De quoi faire rêver certains supporters phocéens, mais dans l’entourage de Jacques-Henri Eyraud, on a souhaité mettre les choses au point.

Depuis plusieurs mois désormais, le dossier de l’attaquant est le grand chantier de l’OM. En ce mois de janvier, Pablo Longoria souhaiterait d’ailleurs offrir une nouvelle solution à André Villas-Boas. Alors que celle-ci pourrait se nommer Arkadiusz Milik, il a également été question d’une possible arrivée de Diego Costa, actuellement libre. Mais alors que l’ancien de l’Atlético de Madrid aurait été refusé, Villas-Boas a expliqué : « J'ai reçu un message WhatsApp d'un numéro que je ne connaissais pas qui me disait que Diego Costa voulait venir à l'OM. Je pensais que c'était une blague. C'est un des meilleurs attaquants du monde, il va chercher autre chose. A ce niveau de salaire, on n'est pas capable ».

« 65% du chiffre d’affaires a disparu en trois mois… »