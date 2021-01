Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Manchester, la page Paul Pogba n’est pas encore tournée !

Publié le 18 janvier 2021 à 6h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG notamment, Paul Pogba n’aurait pas perdu tout le soutien du vestiaire de Manchester United malgré l’annonce fracassante de son agent Mino Raiola sur son avenir.

Le PSG disposerait d’une belle ouverture dans le feuilleton Paul Pogba. Comme son agent Mino Raiola l’assurait en décembre dernier, un départ de Pogba se dessinerait, son histoire avec Manchester United étant terminée selon le représentant du Français. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le milieu de terrain des Red Devils pourrait bel et bien bénéficier d’un bon de sortie l’été prochain, ESPN ayant récemment expliqué qu’aucune approche des dirigeants de Manchester avait été effectuée pour prolonger le contrat de Paul Pogba. Une occasion en or pour le PSG, mais aussi pour la Juventus qui envisagerait sérieusement de rapatrier son ancien joueur à Turin en marge de la saison prochaine. Mais à Manchester, on n’a pas fait une croix sur Paul Pogba, pour l’instant.

Fred fait part de sa volonté de voir Pogba rester à Manchester