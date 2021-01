Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a le champ libre pour ce coup proposé par Di Maria !

Publié le 18 janvier 2021 à 16h15 par B.C.

Annoncé sur le départ, Papu Gomez serait sur les tablettes du PSG et de plusieurs clubs de Serie A. Cependant, l’attaquant de l’Atalanta ne devrait pas rester en Italie s’il venait à partir en ce mois de janvier.

Figure de l’Atalanta depuis 2014, Papu Gomez pourrait quitter le club de Bergame par la petite porte cet hiver. L’Argentin est en froid avec Gian Piero Gasperini, et la direction a pris clairement le parti de l’entraîneur dans ce conflit. Ainsi, Papu Gomez devrait partir durant le mercato hivernal, et plusieurs écuries souhaitent profiter de la situation. La Juventus, l’Inter, l’AC Milan ou encore l’AS Roma seraient à l’affût sur l’attaquant, tout comme le PSG. En effet, le nom de Papu Gomez aurait été soufflé à la direction parisienne par Angel Di Maria. Alors que le PSG ne partait pas favori dans ce dossier, cela pourrait rapidement évoluer.

Vers un départ à l’étranger pour Papu Gomez ?