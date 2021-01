Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme sortie sur le départ de Kevin Strootman !

Publié le 18 janvier 2021 à 16h10 par T.M.

L’OM n’en voulait plus, Kevin Strootman a finalement été prêté jusqu’à la fin de la saison au Genoa. De quoi ravir tout le monde du côté de Gênes.

Depuis plusieurs mois déjà, l’OM cherchait à se débarrasser de Kevin Strootman. Décevant sur le terrain, le Néerlandais pesait également sur les finances avec son gros salaire de 500 000€ par mois. Et alors que trouver preneur était compliqué, une solution a finalement été trouvée en ce mois de janvier. En effet, Strootman a été prêté jusqu’à la fin de la saison au Genoa, qui prendra d’ailleurs en charge le salaire du joueur à 50%. Une économie non négligeable pour l’OM qui n’a donc plus le milieu de terrain sur les bras pendant quelques mois. Un soulagement pour les Phocéens dont on profite également au Genoa.

« Une grande valeur ajoutée »