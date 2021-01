Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel gros coup Leonardo doit-il boucler cette année ?

Publié le 18 janvier 2021 à 8h00 par La rédaction

Bien que le Covid-19 ait plongé le monde du football dans une crise économique sans précédent, le PSG pourrait quand même mener à bien de belles affaires et particulièrement au cours du mercato estival. De grands noms sont liés au Paris Saint-Germain, mais quel dossier Leonardo doit-il privilégier ? C’est notre sondage du jour !

Depuis le printemps 2020 et la propagation du Covid-19 aux quatre coins de l’Europe, le monde du football a été fortement touché. En raison de l’absence de supporters dans les stades, des compétitions arrêtées et reportées, les recettes ont été amoindries. Résultat ? Les finances des clubs en ont pris un coup et le PSG n’est pas épargné de cette situation délicate. De quoi obliger le club de la capitale à mener à bien des opérations bien senties lors du dernier mercato par l’intermédiaire de prêts notamment. Néanmoins, l’été prochain, de belles opportunités se présenteraient sur le marché puisque de grosses stars seront libres de tout contrat si leurs situations sportives restaient inchangées.

Qui de Messi, de Ramos, d’Agüero ou de Pogba le PSG devrait recruter ?