Mercato - PSG : L'annonce fracassante de Leonardo sur Lionel Messi !

Publié le 18 janvier 2021 à 13h45 par T.M.

En cas de départ du FC Barcelone, Lionel Messi pourrait rebondir au PSG. D’ailleurs, Leonardo a clairement reconnu se tenir à l’affût au cas où l’occasion se présentait avec l’Argentin.

D’ici quelques semaines, Lionel Messi pourrait être la grosse affaire à saisir sur le mercato. En effet, après avoir déjà voulu quitter le FC Barcelone durant l’été, l’Argentin pourrait enfin faire ses valises. En fin de contrat en Catalogne, La Pulga n’a toujours pas décidé ce qu’elle fera. Alors que Messi pourrait donc prolonger en fonction du futur président blaugrana, il pourrait également choisir de s’en aller. Et des destinations sont déjà évoquées pour le sextuple Ballon d’Or, à l’instar de Manchester City, mais aussi du PSG. En effet, avec désormais Mauricio Pochettino sur le banc de touche, le club de la capitale a un gros argument à faire valoir pour convaincre Lionel Messi.

« Notre chaise est juste réservée au cas où »