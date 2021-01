Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jesé aurait un nouveau contrat entre les mains !

Publié le 18 janvier 2021 à 12h10 par A.D.

Le 6 décembre dernier, le PSG et Jesé ont décidé de mettre un terme à leur collaboration. Sans contrat depuis son départ du club de la capitale, l'attaquant espagnol pourrait rebondir en Italie. En effet, le Torino lui aurait proposé un bail d'un an à hauteur de 3M€.

Arrivé du Real Madrid à l'été 2016, Jesé Rodriguez n'a pas du tout réussi son séjour au PSG. Alors qu'il n'est pas parvenu à démontrer ses qualités, l'attaquant espagnol n'a pas eu beaucoup de temps de jeu à se mettre sous la dent dans la capitale française. Pour se relancer, Jesé a été prêté à plusieurs reprises, de Las Palmas, au Sporting, en passant par Stoke ou encore le Betis, mais rien n'y a fait. Au final, le PSG et Jesé ont préféré arrêter les frais le 6 décembre après avoir négocié une résiliation de contrat à l'amiable. Et ce, alors que son bail courait encore jusqu'au 30 juin 2021.

Jesé vers le Torino ?