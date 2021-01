Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le feuilleton Mohamed serait loin d’être terminé !

Publié le 18 janvier 2021 à 11h00 par T.M.

Ces derniers jours, les négociations entre l’ASSE et le Zamalek pour Mostafa Mohamed ont pris du plomb dans l’aile. Malgré tout, dans le Forez, on garderait encore espoir pour faire venir l’attaquant égyptien.

A la recherche d’un attaquant en ce mercato hivernal, l’ASSE aimerait trouver son bonheur en Egypte. Pour cela, les Verts négociaient ainsi avec le Zamalek pour l’arrivée de Mostafa Mohamed. Et alors que l’affaire semblait bien engagée, tout a basculé dernièrement. En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé, cela a finalement bloqué entre les deux clubs pour des raisons financières. Une version ensuite confirmée par l’ASSE. Et désormais du côté égyptien, un point de non retour semble avoir été atteint. En effet, agacé par la récente sortie de Roland Romeyer, la direction de Zamalek aurait fait le choix de ne plus négocier avec l’ASSE pour Mostafa Mohamed.

L’ASSE y croit encore ?