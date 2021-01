Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette annonce fracassante dans le dossier Mohamed !

Publié le 17 janvier 2021 à 11h10 par D.M.

Alors que certaines rumeurs indiquaient que les négociations entre le FC Zamalek et l’ASSE au sujet de Mostafa Mohamed pourraient reprendre en cas d’excuses officielles du club stéphanois, le club égyptien a mis fin au suspense.

Le dossier Mostafa Mohamed a pris une tournure inattendue. Comme le 10 Sport.com l’avait indiqué le 13 janvier dernier, les négociations entre l’ASSE et le FC Zamalek étaient dans l’impasse au sujet de l’attaquant de 23 ans. Une situation qui a poussé Roland Romeyer à prendre la parole sur une chaîne égyptienne afin d’exposer son point de vue sur ce dossier. « Nous avons fait une offre à 4M$. Zamalek ont demandé 5M$. La dernière offre transmise est bien de 5M$ avec certains bonus (…) Nous voulons signer à Mohamed un contrat de 4 ans et demi. S’il nous rejoint, il y aura un 20% à la revente pour Zamalek (…) Il y a des gens qui ont demandé une commission pour nous faciliter le processus de transfert de Mostafa Mohamed, et je serai obligé de nommer ces personnes si nous n'arrivons pas à boucler l'accord » a déclaré le président du directoire de l’ASSE entrainant la colère du FC Zamalek.

Le FC Zamalek confirme l'arrêt des négociations avec l'ASSE

Les responsables du FC Zamalek auraient été irrités par les accusations du dirigeant stéphanois. La formation a publié un communiqué ce vendredi dans lequel elle annonce l’arrêt des négociations avec l’ASSE au sujet du transfert de Mostafa Mohamed. Mais ces dernières heures, certaines informations venues d’Egypte indiquaient que les discussions entre les deux parties pourraient reprendre en cas d’excuses officielles de l’ASSE. Une rumeur balayée par le porte-parole du FC Zamalek. Présent sur la chaîne du club, Essam Salem a annoncé que sa formation ne négociera plus avec l’équipe française au sujet de Mostafa Mohamed. Voilà qui est clair pour l'équipe française qui va devoir explorer d’autres pistes sur le marché.