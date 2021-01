Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel serait déjà fixé pour cet attaquant de Ligue 1 !

Publié le 17 janvier 2021 à 0h45 par B.C.

Alors que l’ASSE va devoir faire une croix sur Mostafa Mohamed, la piste Adrian Grbic aurait été réactivée par les Stéphanois. Cependant, Claude Puel devrait également connaître un échec dans ce dossier.

Après de longues négociations avec l’ASSE pour Mostafa Mohamed, le Zamalek a annoncé ce vendredi la fin des discussions pour l’attaquant égyptien. Un énorme coup dur pour Claude Puel qui comptait sur lui pour renforcer son secteur offensif. Le club du Forez va donc devoir s’activer pour dénicher un nouvel attaquant avant la fermeture du mercato hivernal, et selon Eurosport , une ancienne piste aurait été réactivée. Les Verts s’intéresseraient en effet à Adrian Grbic, déjà dans leur viseur avant son arrivée au FC Lorient l’été dernier, mais cela s’annonce très compliqué.

Mission impossible pour Grbic ?