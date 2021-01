Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouveau coup de tonnerre dans le dossier Mostafa Mohamed ?

Publié le 16 janvier 2021 à 21h00 par La rédaction

Entre Mostafa Mohamed et l’AS Saint-Etienne, l’histoire semble se terminer avant même d’avoir commencé. Après de longues négociations, les Verts et le Zamalek FC ne sont pas tombés d’accord pour l’attaquant de 23 ans. Cependant, le club stéphanois tente de calmer le jeu pour s’attacher les services du joueur égyptien.

C'est de plus en plus compliqué entre l’AS Saint-Etienne et Mostafa Mohamed. Alors que le club stéphanois veut absolument l’attaquant de 23 ans comme le 10 Sport vous le révélait il y a quelques jours, et que le joueur est intéressé par le projet sportif des Verts, ce dossier semble aujourd'hui clos pour de bon. Aucun accord n’a été trouvé entre les deux clubs et les négociations sont aujourd'hui stoppées. Invité sur une chaîne égyptienne pour parler de Mostafa Mohamed, le président du directoire de l’ASSE, Roland Romeyer, avait clairement pointé du doigt la mauvaise influence qu’auraient quelques intermédiaires dans ce dossier. Des déclarations que le Zamalek FC et le joueur ont mal pris, mettant ainsi un terme aux négociations.

« Le président de Saint-Etienne n'a jamais voulu viser le conseil d'administration de Zamalek »