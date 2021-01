Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Mostafa Mohamed sort du silence après son arrivée avortée à Saint-Etienne !

Publié le 16 janvier 2021 à 20h00 par B.C.

Alors qu’il ne signera pas à l’ASSE malgré de longues négociations, Mostafa Mohamed a réagi sur cet échec via Twitter.

Tout ça pour ça ? C’est ainsi qu’on peut résumer le dossier Mostafa Mohamed ce samedi. Après de longues semaines de négociations entre l’ASSE et le FC Zamalek, comme vous l’a révélé le10sport.com, la piste Mostafa Mohamed est désormais morte et enterrée pour Claude Puel. Le club égyptien a annoncé ce vendredi soir la fin des discussions suite aux déclarations de Roland Romeyer, évoquant notamment la présence d’individus dans ce dossier cherchant à récupérer des commissions. Si l’on en croit la légende du club égyptien, Tamer abd El Hamid sur son compte Facebook , l’attaquant de 23 ans aurait lui-même repoussé les dernières offres des Verts après avoir entendu les accusations du président du directoire stéphanois : « Je suis le premier à rejeter cette offre accompagnée d'accusations contre le conseil d'administration ou toute personne du grand club de Zamalek, et je refuse de signer avec Saint-Etienne en présence de la direction actuelle même s'il prend des millions de dollars après la délivrance de ces fausses accusations au conseil d'administration de notre club et de Zamalek surtout » aurait écrit Mostafa Mohamed sur Whatsapp à son conseil d’administration.

« Le succès est créé pour les plus résistants »