Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La réponse de l’ASSE pour cet attaquant de Ligue 1 !

Publié le 18 janvier 2021 à 10h00 par T.M.

Alors que l’ASSE est en difficulté dans sa quête d’un attaquant, Roland Romeyer avait fait savoir qu’il existait des alternatives. A ce sujet, alors que le nom d’Adrian Grbic était sorti, les Verts ont mis les choses au point.

Qui viendra renforcer l’attaque de l’ASSE ? Suite à l'échec avec M'Baye Niang lors du dernier mercato estival, Claude Puel est toujours à la recherche d'un renforcer offensif. pour cela, ces derniers jours, les Verts négociaient avec le Zamalek pour Mostafa Mohamed, mais comme le10sport.com vous l'a révélé, les négociations ont pris du plomb dans l’aile. Aujourd’hui, recruter l’Egyptien serait très compliqué. Qe quoi donc changer les plans de l’ASSE, qui pourrait alors devoir chercher ailleurs et cela tombe bien, d'autres pistes seraient déjà activées. A ce sujet, Roland Romeyer expliquait dernièrement : « On est sûr des joueurs français, anglais et allemands, pas sur d'autres Egyptiens ».

Un intérêt pour Grbic ?