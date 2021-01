Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Après Mohamed, un nouvel échec pour Puel ?

Publié le 18 janvier 2021 à 7h30 par La rédaction

Dans le dur au niveau des négociations avec le Zamalek FC pour s’attacher les services de Mostafa Mohamed, l’AS Saint-Etienne s’est orientée vers une autre piste. Alors que Pablo Longoria ne lâche rien pour recruter Arkadiusz Milik du côté de l’OM, les Verts auraient envisagé un joueur qui était sur les tablettes du directeur sportif phocéen, Christian Kouamé. Mais la Fiorentina a rejeté l’offre du pensionnaire de Ligue 1.

Rien ne va pour l’AS Saint-Etienne dans leur recherche de renfort offensif. Le 10 Sport vous révélait il y a quelques jours que les Verts s’étaient positionnés sur l’attaquant du Zamalek FC, Mostafa Mohamed. Mais les négociations tourneraient au fiasco. En effet, après une intervention du président stéphanois Roland Romeyer sur une chaîne de télé égyptienne, le club et le joueur de 23 ans ont failli rompre tout contact avec le pensionnaire de Ligue 1. En attendant que Jean-Luc Buisine, le responsable de la cellule de recrutement de l’ASSE, recolle les morceaux entre les deux parties, la formation de Claude Puel s’orienterait vers une nouvelle piste. Et ils pourraient bien jouer un vilain tour à l’OM. Alors que Pablo Longoria ne veut rien lâcher pour recruter Arkadiusz Milik, la direction de Saint-Etienne pourrait se positionner sur Christian Kouamé, le joueur de la Fiorentina, également sur les tablettes du club phocéen. Les Verts auraient même déjà formulé une première offre.

Claude Puel fait face à un refus pour Kouamé