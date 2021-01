Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ça se précise pour Puel avec cet attaquant de Ligue 1 !

Publié le 17 janvier 2021 à 19h45 par La rédaction mis à jour le 17 janvier 2021 à 19h48

Après l'échec des négociations dans le dossier Mostafa Mohamed, l’AS Saint-Étienne s'est relancée à la recherche d'un renfort à la pointe de l'attaque et la piste Adrian Grbic est bel et bien réactivée.

Désireux, en ce mercato hivernal, de se renforcer au poste d'attaquant de pointe, les dirigeants de l’AS Saint-Étienne pensaient avoir trouvé leur bonheur. Comme le10Sport vous le révélait, l'ASSE pensait pouvoir attirer une piste égyptienne en la personne de Mostafa Mohamed. Les Verts , tout comme le joueur de 23 ans, étaient extrêmement intéressés pour débuter une aventure commune mais les négociations n'ont finalement jamais abouties. Ce vendredi, le Zamalek FC a annoncé mettre fin aux discussions avec l'ASSE. La piste Mostafa Mohamed étant rayée des possibilités de ce mercato, les dirigeants stéphanois se sont empressés de relancer d'autres dossiers, dont celui d'un attaquant de Ligue 1 : Adrian Grbic.

L'ASSE en pole pour Grbic !