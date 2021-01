Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Départ, prolongation... Ce constat accablant sur le malaise Mbappé !

Publié le 18 janvier 2021 à 17h10 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé ne parvient pas afficher son meilleur visage avec le PSG ces derniers temps, il se pourrait que la raison de ses difficultés réside dans son avenir incertain au sein du club de la capitale.

Depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé ne brille pas comme à l’accoutumée. Et pour cause, l’international français fait preuve de maladresse devant les buts adverses et ne parvient pas à peser suffisamment dans le jeu de son équipe. Le Français traverse clairement une mauvaise passe, chose qui a évidemment éveillé de nombreuses critiques parmi les observateurs du PSG. Cependant, si certains accusent Kylian Mbappé de trop vouloir copier le jeu de Neymar, les motifs de cette période de creux pourraientt en réalité être liés à son avenir.

« Je pense que l'avenir de Kylian joue »