Mercato - PSG : La porte est grande ouverte pour le Real Madrid avec Mbappé !

Publié le 18 janvier 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier

Tandis qu’il est annoncé que le Paris Saint-Germain aimerait prolonger le contrat de Kylian Mbappé expirant le 30 juin 2022, Leonardo a précisé qu’il ne retiendra jamais un joueur contre son gré au sein du club de la capitale. Et il se pourrait justement que l’intention de l’international français soit d’aller voir ailleurs prochainement.

Arrivé au PSG à l’été 2017 quelques semaines après Neymar, Kylian Mbappé est désormais à la croisée des chemins au sein de l’écurie francilienne. Et pour cause, son contrat actuel prendra fin dans un an et demi, chose qui pourrait conduire le club de la capitale à se séparer de son joueur l’été prochain s’il n’a pas prolongé d’ici-là. Cas contraire, il s’exposerait alors au risque de voir l’ancien monégasque s’en aller librement un an plus tard. Mais pour l’heure, la priorité de la direction du PSG demeure de parvenir à un accord avec Kylian Mbappé dans le sens d’un renouvellement de son contrat à Paris, et ce dans un contexte où le Champion du Monde 2018 est annoncé avec insistance comme étant sur les tablettes du Real Madrid. L’écurie entrainée par Zinedine Zidane aurait effectivement érigé le joueur de 22 ans en sa priorité absolue de recrutement, déterminée à l’idée d’en faire la tête de gondole de son projet au cours des prochaines années.

« Resteront ceux qui veulent vraiment rester »

Ainsi, la balle est désormais dans le camp de Kylian Mbappé. Le Français doit trancher : rester au PSG, ou s’en aller après quatre ans pour rejoindre la capitale espagnole ? Une chose est certaine, il devra rapidement prendre une décision sur la question, le Paris Saint-Germain n’étant pas disposé à attendre éternellement son numéro 7. Plus encore, les champions en titre de Ligue 1 ne chercheront pas à forcer Kylian Mbappé à rester dans leurs rangs contre son gré, le club francilien souhaitant avoir dans son effectif des joueurs pleinement engagés en faveur du projet de l'équipe. C’est du moins ce qu’a fermement annoncé Leonardo dans un entretien accordé à France Football dont des extraits ont été publiés ce lundi. « J'espère qu'ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux (...) Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens. On n'est pas à les supplier : «S'il te plaît, reste.» C'est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester. On échange régulièrement et j'ai de bonnes sensations sur ces deux dossiers-là », a lâché le directeur sportif du PSG.

« Peut-être qu'il veut partir »