Mercato - OM : Pour ce dossier chaud, Longoria va soulager Villas-Boas !

Publié le 18 janvier 2021 à 18h10 par Th.B.

Malgré la déclaration d’André Villas-Boas en conférence de presse ce lundi, l’OM devrait bien boucler l’opération Arkadiusz Milik prochainement.

Et si Arkadiusz Milik déposait ses valises à Marseille cet hiver ? Au début du mercato, ce n’était qu’une simple supposition, une hypothèse parmi tant d’autres, Pablo Longoria ayant activé un nombre important de pistes pour le poste d’attaquant. Néanmoins, le directeur du football de l’OM aurait finalement fait de Milik sa priorité ces derniers jours alors que le buteur du Napoli, qui se trouve en fin de contrat en juin prochain, voudrait lui aussi venir. Néanmoins, le club napolitain refuserait de laisser partir en prêt le Polonais et de ne rien toucher au vu de sa situation contractuelle. Pour boucler le dossier Milik dès cet hiver, l’OM serait donc contraint à répondre aux attentes de Naples, au niveau financier.

Tout se précise pour Milik