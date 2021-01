Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo interpelle Neymar et Kylian Mbappé pour leur avenir !

Publié le 18 janvier 2021 à 14h10 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Neymar et Kylian Mbappé n’ont pas encore fixé leur avenir. Et Leonardo fait un nouveau point sur ces deux dossiers très sensibles du moment pour le club de la capitale…

Véritables têtes de gondole du projet QSI depuis leur arrivée au PSG à l’été 2017, Neymar et Kylian Mbappé n’auront plus qu’une seule année de contrat dans la capitale l’été prochain. Leonardo s’active plus que jamais en coulisses pour tenter de prolonger ses deux stars, et la tendance semble d’ailleurs très positive en ce qui concerne Neymar, tandis que Kylian Mbappé reste l’une des grandes priorités du Real Madrid. Interrogé cette semaine dans les colonnes de France Football , Leonardo se livre sur son envie de prolonger rapidement les deux stars du PSG.

« J’espère qu’ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit… »