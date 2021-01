Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas interpelle sa direction pour une recrue !

Publié le 18 janvier 2021 à 15h45 par T.M.

Pour le moment, Leonardo Balerdi est seulement prêté à l’OM, qui dispose néanmoins d’une option d’achat. D’ailleurs, André Villas-Boas aimerait bien conserver le défenseur qui appartient au Borussia Dortmund.

A la recherche d’un défenseur central, André Villas-Boas a obtenu le prêt de Leonardo Balerdi durant l’intersaison. L’Argentin a ainsi été cédé par le Borussia Dortmund, qui a également inclus une option d’achat à hauteur de 14M€. La question est donc de savoir si l’OM lèvera cette option pour conserver définitivement le défenseur central. En tout cas, Balerdi fait tout pour convaincre ses dirigeants. En effet, ce lundi, en conférence de presse, le défenseur central a confié : « On cherche tous à faire au mieux pour prouver au club qu'on peut rester. Je me donne à 100% pour ça ».

« J'espère qu'il va continuer ici »